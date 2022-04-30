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Эвакуация из Попасной приостановлена до выяснения безопасности маршрута, - глава ОВА

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Луганск, Суббота 30 апреля 2022 19:28
Эвакуация из Попасной приостановлена до выяснения безопасности маршрута, - глава ОВА Фото: эвакуацию из Попасной приостановили (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Дмитрий Кузнецов

После вчерашнего обстрела оккупантами автобусов с жителями Попасной Луганской области эвакуацию из населенного пункта приостановили. Вывоз людей возобновят после проверки маршрута на безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Пока полностью не будет информации о вчерашнем происшествии с обстрелом вражеской ДРГ нашего эвакуационного транспорта, из Попасной эвакуация будет приостановлена", - сообщил он.

По его словам, на проверку безопасности маршрута либо нового пути эвакуации потребуется время. Гайдай добавил, что рисковать жизнью и здоровьем людей не будут.

Глава ОВА также сообщил, что сегодня из Лисичанска и Северодонецка удалось эвакуировать 40 человек, в том числе четырех детей.

Фото: эвакуацию из Попасной приостановили (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Напомним, 29 апреля оккупанты обстреляли два автобуса с эвакуированными жителями Попасной. На месте расстрела была обнаружена только одна поврежденная машина со следами крови в салоне. Второй автобус пока найти не удалось.

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