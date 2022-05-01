Мы не победим с сотней танков. Посол Мельник выступил за немецкий ленд-лиз для Украины

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил Германии принять закон о ленд-лизе по примеру США. Дипломат поблагодарил Берлин за военную поддержку, но, по его словам, нельзя победить с сотней танков в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Мельника немецкому изданию Bild am Sonntag .

В интервью посол заявил, что Украина хотела бы быстро получить 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и многое другое. Однако, добавил дипломат, сегодня в Европе идет самая большая война за 80 лет и в ней нельзя победить с 30 или 100 танками.

"Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важны", - констатировал Мельник.

Решение Германии направить Украине самоходные зенитные установки "Гепард" посол назвал правильным. Однако, по его словам, этого недостаточно, поскольку для победы над российской армией нужно самое современное немецкое вооружение.