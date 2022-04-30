Пророссийские хакеры взломали ряд румынских правительственных сайтов

Пророссийская группа киберпреступников взломала несколько румынских правительственных веб-сайтов из-за того, что страна поддерживает Украину. От атаки пострадали порталы государственных учреждений, а также социальные сети ряда частных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Ddos-атаки на несколько минут вывели из строя несколько сайтов, в том числе веб-портал министерство обороны Румынии, пограничной службы и железных дорог. В агентство кибербезопасности заявили, что группа под названием Killnet разместила в Telegram сообщение о том, что они осуществили атаки из-за поддержки Румынией Украины в войне против России.

Служба разведки Румынии заявила, что хакеры использовали уязвимости на веб-сайтах, взломав серверы за пределами Румынии. Killnet также ранее совершали атаки на официальные сайты США, Польши, Чехии, Эстонии и НАТО.