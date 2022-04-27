Около 22 400 военных и почти 940 танков: Генштаб назвал потери России
Фото: Россия несет тяжелые потери в Украине (facebook com mod mil rus)
С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла уже около 22 400 военнослужащих убитыми. Число уничтоженных украинскими силами танков приближается к 940.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 22400
- Танки - 939
- Боевые бронированные машины - 2342
- Артиллерийские системы - 421
- РСЗО - 149
- Средства ПВО - 71
- Самолеты - 185
- Вертолеты - 155
- Автомобильная техника - 1666
- Корабли/катера - 8
- Цистерны с ГСМ - 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 207
- Специальная техника - 31
- Пусковые установки ОТРК - 4
"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях. Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет еще больше усиливаться за счет поставок западных вооружений.
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