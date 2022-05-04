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С украинскими военными на "Азовстали" пропала связь, - мэр Мариуполя

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Киев, Среда 04 мая 2022 14:43
С украинскими военными на "Азовстали" пропала связь, - мэр Мариуполя Фото: с военными на "Азовстали" пропала связь (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные, которые находятся на территории мариупольского завода "Азовсталь", сегодня не вышли на связь с мэром города. Вчера они еще общались.

Об этом рассказал сам мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".

"К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь. Нет связи, чтобы понимать, что происходит. Вчера была связь, а сегодня нет", - сказал Бойченко, отвечая на вопрос, какая сейчас ситуация в районе "Азовстали".

Напомним, вчера российские оккупанты начали мощный штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. Там находятся украинские военные, а также гражданские, которые прячутся в подземных хранилищах от российских обстрелов.

После этого защитники "Азовстали" призвали добиться немедленной эвакуации гражданских с территории завода, который штурмуют оккупанты, ведь их жизнь находится в опасности.

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