ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Появились спутниковые снимки завода "Азовсталь" в Мариуполе, разрушенного войсками РФ

Новина українською →
Мариуполь, Воскресенье 01 мая 2022 01:31
Появились спутниковые снимки завода "Азовсталь" в Мариуполе, разрушенного войсками РФ Фото: завод "Азовсталь" в Мариуполе после российских обстрелов (Maxar / twitter.com/trbrtc)
Автор: Владимир Костырин

Завод "Азовсталь", который удерживают украинские защитники в блокированном российскими войсками Мариуполе, совершенно разрушен после регулярных массивных обстрелов оккупантов. Значительные разрушения комплекса демонстрируют спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter аккаунт журналиста New York Times Кристиана Триберта.

На обнародованных кадрах видно, что помещения и конструкции сталелитейного завода превратился в результате вражеских атак практически в руины. На крышах зияют дыры - следы попаданий снарядов. Многие здания и комплексы практически выжжены после бомбежек и артиллерийских ударов.

"На первом изображении показан общий вид завода, на втором изображении чуть более крупный план, а на третьем изображении ближайший вид на часть участка", - поясняет журналист представленные фото.

Разрушения на заводе "Азовсталь" в Мариуполе в результате российских обстрелов - снимки со спутника от Maxar Technologies (фото: twitter.com/trbrtc)

Ранее сообщалось, что 30 апреля из "Азовстали" удалось провести эвакуацию 20 гражданских - женщин и детей.

Напомним, что после российских бомбардировок полевого госпиталя на заводе "Азовсталь" 28 апреля число раненых возросло до 600 человек. Так, госпиталь на заводе "Азовсталь", где находятся военные и мирные граждане, был разрушен в результате 50 авиаударов и сброса фосфорных бомб по Мариуполю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь Мариуполь Война России против Украины
NEWS
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны