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Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть Крым, - Зеленский

Новина українською →
Среда 04 мая 2022 01:20
Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть Крым, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуться к границам до 24 февраля, а также вернуть оккупированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время видеовыступления на саммите, организованном The Wall Street Journal.

Глава государства назвал восстановление территориальной целостности Украины главной задачей украинских властей. Президент также заявил, что Украине нужно вернуть Крым.

Кроме того, Зеленский отметил, что РФ также должна заниматься восстановлением Украины после того, как она разгромила города и населенные пункты, а также объекты инфраструктуры.

Он также добавил, что Украина борется за всю Европу, поэтому Европа должна понять это и помочь в восстановлении нашей страны и промышленности

Напомним, Зеленский заявил, что уже 29 стран возобновили работу своих посольств в Украине.

Ранее Зеленский призвал ЕС готовиться к новым санкциям против Российской Федерации.

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