64-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн

Про це повідомили в прес-центрі сил оборони Півдня.

23:51 ЄС всерйоз розглядає можливість запровадження нафтового ембарго проти РФ.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у ході виступу у Сенаті.

"Сам Євросоюз продовжує активно вводити санкції щодо Росії. Я думаю, що наступним кроком є ​​нафтове ембарго щодо Росії. Вони працюють над цим. Ми уважно спостерігаємо за тим, як вони це роблять", - заявив він.

23:34 РосЗМІ повідомляють про запуски ракет телецентром у Херсоні.

У соцмережах пишуть, що у Херсоні після вибухів у районі телевежі перестали працювати російські телеканали.

22:50 Окупанти запустили по Сумській області більше 50 снарядів

"Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Понад півсотні прильотів по нашій території за останні півгодини. Втрати уточнюються", - написав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

22:20 Словаччина закликає назавжди скасувати мита на експорт з України до ЄС

"Щиро вітаємо та підтримуємо сьогоднішню пропозицію Валдіса Домбровскіса звести тарифи на імпорт з України в ЄС до нуля на один рік. Це також один із елементів Плану Словаччини для України, яким я поділився на саміті в Версалі. Тільки не на 1 рік, а назавжди" - написав прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.

21:24 Подоляк про зустріч Путіна й Зеленського: Росія досі не позбулася своїх ілюзій

За словами радника голови Офісу президента, Росія досі живе в ілюзіях, через що й продовжує бойові дії в Україні.

"Нам ще доведеться довести їм їх право на те, щоб прийняти мир на умовах України. А коли будуть перемовини - це питання не сьогодні й не завтра, це питання того, коли Росія буде готова сприйняти світ таким, який він є. Тому ми маємо підготувати і юридичну складову переговорів президентів, і емоційну складову. Більш того, маємо очікувати, що Росія повернеться до реальної оцінки того, що відбувається в Україні. Після цього зустріч лідерів відбудеться і будемо мати результат", - сказав радник.

20:41 Зеленський зустрівся з генеральним секретарем ООН

"Зараз зустріч якраз відбувається. Думаю, що якісь потужні слова підтримки України від керівника ООН ми почуємо", - заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоля.

20:24 ООН сформувала команду евакуації цивільних із Маріуполя

"Наше управління з гуманітарних питань готує команду від ООН для координації евакуації цивільних із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Сьогодні, у середу, у нас велося обговорення з владою у Москві та Києві для розробки операційних рамок з евакуації цивільного населення", - заявив Хак.

19:58 Росія готує "референдум" в Херсонській області, - Генштаб

"На тимчасово захопленій території Херсонської області окупантами проводиться підготовка до проведення так званого "референдуму", друкуються бюлетені, уточнюються особисті дані місцевих громадян України. При цьому, російські загарбники продовжують перешкоджати виїзду за межі захопленої території мирним жителям", - пише пресслужба Генштабу.

19:16 В Міноборони попередили про важкі тижні протистояння з РФ

"Практична реалізація домовленостей, навчання і логістика потребують певного часу. А Росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України вже зараз. Ворог вже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься завдати нам якнайбільшого болю. На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів", – відзначив міністр Міноборони Олексій Резніков.

18:38 "Л/ДНР" готують "референдум" щодо приєднання до Росії, - ЗМІ

Як відзначають джерела видання "Медуза", які близькі до адміністрації президента Росії, "Л/ДНР" готуються провести 14 й 15 травня "референдум" щодо приєднання до країни окупанти. Вони розраховують приєднатися в межах "історичних" кордонів Донецької та Луганської областей України.

"Референдум" вже переносили через те, що Росія зазнавала поразки у війні проти України, у зв’язку з чим його можуть перенести ще раз.

17:59 Голові та 418 депутатам Держдуми Росії повідомлено про підозру.

"За процесуального керівництва органів прокуратури завершено процедуру повідомлення про підозри голові та всім 418 депутатам нижньої палати Федеральних Зборів РФ, які підтримали прийняття рішень, що посягають на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 ККУ)", - заявили в Офісі генпрокурора.

17:26 Путін погрожує "блискавичними ударами" за втручання у війну проти України.

"Якщо хтось наміриться втрутитися в події, що відбуваються, зі сторони і будуть створювати неприйнятні для нас загрози стратегічного характеру, то вони повинні знати: наші зустрічні удари будуть блискавичними, швидкими. У нас є для цього всі інструменти", - заявив президент РФ Володимир Путін.

Він також додав, що мова йде про такі інструменти, якими "не може ніхто похвалитися".

16:53 Starlink зареєстрував своє представництво в Україні.

"Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") як представництво компанії SpaceX щойно зареєстровано в Україні", - повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

16:24 МЗС закликає іноземні компанії покинути РФ до публічної ганьби.

"Тим, хто чіпляється за свої криваві прибутки в Росії під різними приводами, я можу сказати лише одне: припиніть негайно. Вам все ж доведеться це зробити. Краще зробіть це зараз, ніж після публічної ганьби та шкоди репутації", - написав очільник МЗС Дмитро Кулеба в Twitter.

15:39 Зеленського запросили на саміт G20.

"Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності, зокрема, за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті G20", - повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із президентом Індонезії Джоко Відодо.

15:16 Кабмін підтвердив ініціативу ЄС скасувати мито на товари з України.

"Сьогодні Європейська комісія запропонувала призупинити на рік дію всіх імпортних мит на весь український експорт до Європейського Союзу. Це безпрецедентний жест підтримки нашої країни", - написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, ЄС ніколи раніше не вживав таких масштабних заходів із лібералізації торгівлі щодо жодної країни.

14:58 РосЗМІ повідомили про зміну Кремлем куратора по Донбасу.

Як інформують російські медіа, влада РФ призначила першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка новим куратором по Донбасу замість Дмитра Козака. Але у президента Володимира Путіна поки не підтверджують це призначення.

14:27 В Офісі президента прокоментували можливість зустрічі Путіна і Зеленського.

"Безумовно, Туреччина, розуміючи, які руйнівні наслідки для Чорноморського регіону несе війна, розв'язана РФ, намагається прискорити вирішення конфлікту. Проте час зустрічі президентів двох країн і контекст зустрічі поки не визначено. З одного боку, спостерігаємо певну інтенсифікацію боєзіткнень на країни, а також спроби остаточно знищити Маріуполь", - розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

14:11У Путіна пригрозили подальшим припиненням поставок газу до країн ЄС.

"По мірі того як буде підходити термін оплати, якщо якісь споживачі відмовляться від оплати за новою системою, то указ президента буде виконуватися", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Зазначимо, що наперпедодні російський "Газпром" в односторонньому порядку припинив постачання природного газу до Польщі та Болгарії.

13:43 ДБР прийшло з обшуками до будинку нардепа Козака під Львовом.

За інформацією ЗМІ, в Сокільниках на одній вулиці знаходяться два будинки, один з яких належить самому Тарасу Козаку, а інший - його колишній дружині Руслані Козак. Обшуки проводяться саме в будинку народного депутата.

13:27 Харків та область знову обстріляли: 3 загиблих, 15 поранених.

"У Харкові цієї ночі було кілька влучань у житлові будинки Київського району, зокрема в 9-поверхівку, протягом доби влучали в будівлі Салтівки, Північної Салтівки, Олексіївки. Тривали обстріли у Золочеві, Дергачах, Чугуєві. Загалом у Харкові та районах області 15 поранених, 3 загиблих", - розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

12:49 Швеція хоче від ЄС компенсацій за постачання військової допомоги Україні.

Повідомляється, що компенсацію запросили за постачання озброєння та військової техніки. Серед іншого, була направлена заявка на компенсацію за 5000 військових касок, але пізніше стало відомо, що Стокгольм вимагає на 95 млн крон (близько 9 млн євро) більше, ніж коштували відправлені каски.

12:30 Над Дніпропетровською областю збито російську ракету.

"Гарний ранок для нас, не дуже - для орка. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету. Уламки упали на галявині. Нікого не зачепило", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

11:58 Авдіївку двічі обстріляли фосфорними снарядами.

"Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці! Спершу - вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку - у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж", - написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

11:40 Окупанти в Херсоні розігнали мирний мітинг.

"Мітинг у Херсоні, який анонсували на 10:00, військові РФ закидали світлошумовити та зі сльозогінним газом гранатами. Людей на захід зібралось небагато, розповіли очевидці", - інформують ЗМІ.

11:12 У Туреччині сподівається на зустріч Зеленського і Путіна найближчими днями.

"Російські та українські переговори на дипломатичному форумі в Антальї зібрали разом міністрів. Після цього наш президент неодноразово зустрічався з паном Путіним і паном Зеленським. Хоча є деякі труднощі, ми сподіваємося, що, можливо, двом лідерам вдасться зустрітися в найближчі дні", - заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

10:56 Генштаб оновив втрати Росії.

Загальні бойові втрати противника:

особового складу близько 22400 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 939 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 2342 (+34) од,

артилерійських систем - 421 (+5) од,

РСЗВ - 149 (+0) од,

засоби ППО - 71 (+2) од,

літаків - 185 (+1) од,

гелікоптерів - 155 (+1) од,

автомобільної техніки - 1666 (+23) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207 (+2).

спеціальна техніка - 31 (+0).

пускові установки ОТРК - 4 (+0).

10:45 У Придністров'ї повідомили про стрілянину біля арсеналів на кордоні з Україною.

За інформацією місцевого порталу, у так званій "Придністровській молдавській республіці" сталася стрілянина біля військових складів у селі Колбасна. Село знаходиться в безпосередній близькості до кордону з Україною.

09:55 Росія відновила постачання газу до Польщі.

Як інформує видання Reuters, поставки газу в Польщу по газопроводу "Ямал-Європа" виросли після того, як напередодні впали до нуля.

09:27 Сенат США голосуватиме сьогодні за надання Україні ленд-лізу.

За даними Палати представників, на сьогодні о 21:00 за київським часом заплановано розгляд акту S. 3522 - закону про ленд-ліз на захист демократії в Україні.

08:58 Через війну в Україні вже постраждали понад 610 дітей.

"Більше ніж 610 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 27 квітня число жертв-дітей не змінилося - 217. Зросла кількість поранених - понад 393", - повідомили в Офісі генпрокурора.

08:37 Міст через Дністровський лиман знову під ударами.

"Сьогодні о 06:45 повторний ракетний обстріл того ж таки мосту через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає", - написав глава УЗ Олександр Камишин.

08:18 Окупанти обстріляли Дніпропетровську область.

Під обстріл потрапили Зеленодольськ, села Мар'янське і Велика Костромка. Є постраждалий.

"Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії. Потрапили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила і сильна пожежа", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

07:44 Війна з Росією може тривати до Нового року.

Олексій Арестович зазначив, що припинення наступу російських військ на Донбасі зовсім не означатиме закінчення війни. Вона, на думку радника голови ВП, може тривати аж до Нового року.

Він зазначив, що на можливість досягти серйозного перелому ситуації на фронті значно впливають терміни здобуття Україною важкого озброєння.

"Поки що необхідна кількість приїде і почне серйозно впливати на поле бою - це кінець травня, початок червня", - прогнозує Арестович.

07:16 У Білгородській області Росії загорівся склад боєприпасів.

Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що, за попередніми даними, у районі села Стара Нелідівка горить склад боєприпасів.

Крім того, губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що в ніч на 27 квітня жителі Курська чули "бавовну" - нібито спрацювала протиповітряна оборона.

06:49 Окупанти перекинули в Ізюм 2 БТГ і розгорнули два ракетні дивізіони "Іскандер-М".

З території Білгородської області в місто Ізюм Росія перекинула дві батальйонні тактичні групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ, передає Генштаб.

Ідуть наступальні дії супротивника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Найбільша активність угруповання окупаційних військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

06:21 Укрзалізниця опублікувала новий графік евакуаційних рейсів.

05:40 У Запорізькій області росіяни захоплюють лікарні та готуються до референдуму.

У тимчасово зайнятому росіянами селі Конські Роздори Пологівського району окупанти займаються мародерством, а також переписують населення.

За повідомленнями місцевих жителів, російські військові оселилися у школі, лікарні та перебувають у сільській раді. На території села загарбники риють траншеї, щоб сховати у них свою військову техніку.

04:59 Глава Бундесвера запевнила Резнікова у підтримці.

Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт провела окрему зустріч з головою Міноборони України Олексієм Рєзніковим на полях конференції щодо допомоги Україні на авіабазі "Рамштайн".

Зокрема, Ламбрехт в особистій бесіді запевнила українського колегу: "Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною".

У посту наголошується також, що конференція в "Рамштайні" дала зрозуміти: НАТО та ЄС разом і продовжують підтримувати Україну.

04:20 Українські військові вдарили по ворожих позиціях на острові Зміїний.

Як повідомляє Оперативне командування Південь, корабельне угруповання флоту противника переформатовано у бік зменшення.

Загальні ворожі втрати на добу становлять 16 загарбників, 1 танк та 4 одиниці автомобільної техніки, 2 з них броньовані.

03:48 Генсек ООН перед візитом в Україну зустрівся з Дудою.

Гутеріш, на шляху до України, в Жешуві зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, сторони обговорили прийом та допомогу українським біженцям.

03:33 Глава Пентагону заявив про створення Контактної групи з питань оборони України.

Лстін оголосив, що активна взаємодія голів оборонних відомств та начальників штабів, що мала місце у вівторок у Рамштайні, продовжиться у форматі Контактної групи з питань оборони України.

"Група стане рушійною силою для держав доброї волі, щоб активізувати спільні зусилля, скоординувати допомогу та зосередитися на перемозі у нинішньому протистоянні, а також у майбутній боротьбі", - заявив він.

02:59 РФ випустила по Україні вже понад 1300 ракет.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що йдеться про ракетне озброєння і повітряного, і морського, і наземного базування.

Вона зазначила, що Росія має виробництво ракет, але воно ускладнене через санкції. Внаслідок економічних обмежень військова промисловість не може отримати низку комплектуючих. Наявного запасу деталей вистачить на кілька місяців.

02:30 Після вторгнення РФ в Україну американська армія стикалася з російськими дронами.

Представник міністерства оборони США повідомив, що з початку російського вторгнення в Україну мали місце зіткнення між американськими військами та російськими безпілотними літальними апаратами поблизу кордону Польщі та Білорусі.

Ці випадки наближення безпілотників до сил США не спричинили тривоги, але й ігнорувати такий факт не варто. заявив він CNN.

01:52 У США створили центр для постачання озброєння Україні.

Пентагон організував на базі Європейського командування Збройних сил США у німецькому Штутгарті центр контролю за постачанням військової допомоги Україні.

Як повідомляє CNN, завданням такої структури є координація та прискорення постачання військової допомоги Києву з боку більш ніж 40 країн.

01:25 Українські військові на Донбасі знищили близько 70 одиниць ворожої техніки.

Як повідомляє штаб ООС, українські захисники на Донбасі знищили 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної техніки, 14 одиниць броньованої, 3 бойових броньованих машин, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 16 одиниць автомобільної, 4 паливозаправники та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

00:56 У Полтаві прогриміли вибухи.

Про це повідомив мер міста Олександр Мамай на своєму каналі у Telegram. О 20:30 у місті оголосили повітряну тривогу. Її скасували о 22:30.

Пізніше голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін на своєму каналі в Telegram зазначив, що інформації про "прильоти" або збиті ракети у керівництва ОВ немає.

00:16 Україна може отримати британські ракети Brimstone.

Заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Хіпі сказав у вівторок у парламенті, що Британія зможе передати Україні протикорабельні ракети "Брімстоун" (Brimstone) у найближчі кілька тижнів.

23:55 ЗСУ у вівторок знищили сім повітряних цілей.

ППО України продовжує знищувати ворога у повітрі. За добу, 26 квітня, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України вразили щонайменше сім повітряних цілей», - йдеться у повідомленні.

Зокрема українські захисники знешкодили літак (Су-25); гелікоптер (Ка-52); дві крилаті ракети; три БПЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

23:30 "Газпром" заявив про зупинення постачання газу для Болгарії.

Болгарська сторона повністю виконала свої зобов'язання за контрактом і здійснила всі платежі своєчасно.

Також зазначається, що після аналізу, проведеного державною компанією Bulgargaz та Болгарським енергетичним холдингом, було встановлено, що запропонований Росією новий двоетапний порядок оплати не відповідає чинному контракту та створює значні ризики для Болгарії.

22:59 Джонсон заявив, що рішення щодо обміну полонених британців прийматиме Україна.

Прем'єр зазначив, що британський уряд робить усе можливе, щоб допомогти своїм громадянам, які опинилися у російському полоні. Він додав, що Facebook погодився видалити відео, на якому вони були показані.

22:34 У США підтвердив тимчасове повернення дипломатів до Львова.

За словами представника Держдепу Неда Прайса, відомство постійно моніторить ситуацію із безпекою в Україні. Щойно ситуація дозволить, США відновлять повноцінну роботу посольства для полегшення підтримки уряду та народу України, які "хоробро захищають свою країну".

22:15 Зеленський розкритикував Росію за запуски ракет над українськими АЕС.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на запуски російських крилатих ракет над українськими атомними станціями.

"Вони запустили три ракети так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками АЕС. Причому відразу над блоками трьох АЕС - Хмельницької, Запорізької та Південноукраїнської. Що це таке? Вони загрожують? Або вони пристрілюються? Просто немає слів", - сказав він.

21:36 Гутерріш отримав згоду Путіна на участь ООН в евакуації цивільних із Маріуполя.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час візиту до Москви отримав попередню згоду очільника Кремля Володимира Путіна на участь представників організації в евакуації цивільних з Маріуполя.

20:12 Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним та заявив, що вважає ситуацію в Україні вторгненням РФ.

"Ми вважаємо, що сталося вторгнення на територію України. Проте, я прибув до Москви з прагматичним підходом", - сказав Гутерріш, закликавши Путіна вирішити протиріччя щодо України в рамках статуту ООН.

19:35 У Зеленського прокоментували наміри РФ почати наступ на Бессарабію.

Радник керівник Офісу президента Олексій Арестович розповів про наміри Росії розпочати наступ на новому напрямку - на території української Бессарабії.

"Ми знаємо, що робити. А російському керівництву можу передати: додавання ще одного напрямку наступу просто прискорить вашу військову поразку тут та політичну поразку у світі", - наголосив він.

19:09 Глава ОВА запевнив, що російський наступ на Миколаїв зараз не очікуєтться.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що зараз наступ російських окупантів на Миколаїв не очікується. Навпаки, це Збройні сили України готуються до контрнаступу на Херсон.

"Ми хочемо самі наступати. Ми готуємося до захисту, до поганого варіанту, якщо ми програємо на передній лінії. Ми готуємось наступати та захищатися. Ми готуємося до найгіршого сценарію завжди", - пояснив він.

18:42 Резніков на зустрічі у Рамштайні закликав постачати зброю Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков взяв сьогодні участь у зустрічі міністрів понад 40 країн, яка стосувалася військової допомоги для української армії.

"Передав послання від України західним партнерам: кожен транш військової допомоги наближає мир у Європі, посилює безпеку в світі, укріплює справедливість і нашу спільну перемогу над Росією", - розповів міністр.

18:10 Німеччина поставить Україні зенітні установки не раніше літа.

"Німеччина поставить Україні близько 50 самохідних зенітних установок (СЗУ) Gepard не раніше літа. У фірми-виробника недостатньо снарядів для цих бойових машин", - інформує Bild.

17:33 Україна засуджує спроби РФ втягнути Придністров'я у війну.

"Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми засуджуємо спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну Росії проти України. Ми закликаємо до негайної деескалації напруженості", - написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

17:09 Україна домовилася про щомісячну підтримку в 5 млрд доларів.

"Ми говоримо про 5 млрд доларів щомісячно - необхідність такої суми підтверджена і МВФ, і Світовим банком. Це кошти, яких потребує бюджет України, щоб виконати всі наші соціальні та гуманітарні зобов’язання", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

16:38 ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52 в Харківській області.

"Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в Харківській області", - повідомили в Генштабі ЗСУ.

16:11 РФ відповіла на пропозицію України провести переговори в Маріуполі.

Зокрема, в Міністерстві закордонних справ Росії відхилили цю пропозицію. Глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що це "театральний жест" з України, і українці таким чином нібито "хотіли ще одну якусь слізну сцену поставити".

15:38 Лавров погрожує виходом війни за межі України.

"Зараз ризики значні. Загроза серйозна, реальна. І ми не повинні її недооцінювати. НАТО фактично веде війну з Росією через посередників і озброює цих посередників. Війна є війна", - заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, оцінюючи перспективи початку Третьої світової війни.

15:25 У Росії допустили втручання у конфлікт у Придністров'ї.

"Ситуація в Придністров'ї викликає тривогу і Москва хотіла б уникнути сценарію, при якому Росії доведеться втрутитися в конфлікт на території Молдови", - заявив заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко.

Усі подробиці про те, що відбувається в Придністров'ї на даний момент - у матеріалі РБК-Україна.

15:15 Арестович назвав головну умову для контрнаступу ЗСУ.

"У нас важкої зброї немає. Нам вона потрібна. Захід її нам надасть, і ми переходимо в контрнаступ. Не буде ніяких відтягувань", - заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

14:24 Одеська область зазнала ракетного удару: міст через Дністровський лиман пошкоджено.

"По Одещині нанесено ракетний удар. Є ураження моста через Дністровський лиман. Обставини та інформація про поранених уточнюються. З міркувань безпеки рух мостом перекрито. Просимо водіїв заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху", - повідомили в ОК "Південь".

13:56 Путін та Ердоган зідзвонилися.

У Кремлі повідомили, що сьогодні вже відбулася телефонна розмова між президентом РФ та президентом Туреччини Володимиром Путіним та Реджеп Таїпом Ердоганом. Вказано, що сторони обговорювали Україну. Інших подробиць не озвучували в РФ.

Натомість сьогодні турецькі ЗМІ повідомляли, що Ердоган запропонує Путіну продовжити у Стамбулі переговори між Україною та Росією.

13:35 Харків знову обстріляли окупанти.

"Унаслідок останнього обстрілу - 3 людини загинули, 7 осіб поранені, інформація ще уточнюються. Серед постраждалих немає дітей, але 2 осіб в тяжкому стані", - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

13:11Польща пропонує обкласти податком російські нафту і газ в Європі.

"Польща запропонує Європейському Союзу ввести податок на російські енергоносії і ввести квоти на їх використання", - сказала міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Ганна Москва, заявивши, що це сприятиме відмові від російських енергоресурсів.

12:40 Німеччина поставить Україні зенітні комплекси Gepard.

"Німеччина офіційно схвалить поставку Україні зенітних комплексів Gepard. Рішення буде оголошено під час зустрічі 40 країн на американській авіабазі Рамштайн", - повидомляє Reuters з посиланням на депутата однієї із керівних коаліційних партій Бундестагу.

12:21 На війну з Україною відправляють в'язнів з Чечні.

Українська розвідка з'ясувала, що в Чечні на війну з Україною відправляють ув’язнених. В тому числі - родичів опозиціонерів.

"Чеченський філіал ФСБ збирає інформацію про ув’язнених місцевих тюрем для їхньої подальшого виправляння в зону бойових дій. Листування посадовців ФСБ містить вимогу надати особисті дані засуджених, зокрема: ПІБ, домашні адреси, номери телефонів, адреси електронних пошт, IP-адреси пристроїв, які використовуються для входу в "соціально-телекомунікаційну мережу Інтернет", - повідомляє ГУР.

11:50 Вибухи у "Придністров'ї": президент Молдови скликає Радбез.

"Президент Республіки Молдова Майя Санду скликає сьогодні засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з інцидентами у Придністровському регіоні", - йдеться на сайті глави держави.

11:48 Миколаїв готується до нападу чи облоги міста Росією.

"Ми бачимо, що Росія через Крим перекидає зброю та військові ресурси. Ми бачимо, що вони накопичують їх у Херсонській області. І так, ми очікуємо нападу або осади міста Миколаєва", - заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

11:44 Китай не хоче Третьої світової війни.

З такою заявою виступив офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, відповідаючи на питання журналіста, чи згодна КНР з Росією, яка заявила, що "світ наразі стикається з реальною загрозою Третьої світової війни":

"Ніхто не хоче побачити початок Третьої світової війни. Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони виявлятимуть спокій і стриманість, запобігатимуть ескалації ситуації, якнайшвидше досягнуть миру і не платитимуть великої ціни Європі та світу", - сказав він.

11:29 У Британії підтримали Україну в праві атакувати РФ.

"...у війні Україна має завдати удару вглиб супротивника, щоб атакувати його логістичні лінії, запаси палива, склади боєприпасів, і це частина війни...Для України цілком законно націлюватися на "воєнні об’єкти в Росії", щоб порушити логістику", - заявив Міністр з питань збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі.

11:01 Стали відомі подробиці ракетного удару по Запоріжжю.

"Наразі відомо, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби", - інформують в Запорізькій ОВА.

За попередньою інформацією відомо щодо одного загиблого та одного пораненого.

10:40 Генштаб назвав втрати Росії у війні проти України.

Загальні бойові втрати:

особового складу - близько 22100 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 918 (+34) од,

бойових броньованих машин ‒ 2308 (+50) од,

артилерійських систем - 416 (+5) од,

РСЗВ - 149 (+0) од,

засоби ППО - 69 (+0) од,

літаків - 184 (+3) од,

гелікоптерів - 154 (+0) од,

автомобільної техніки - 1643 (+77) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 205 (+4).

спеціальна техніка - 31 (+3).

пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

10:08 Евакуація в Луганській області сьогодні запланована за 5 напрямками.

Місця збору для евакуації:

Сєвєродонецьк: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

Попасна: вул. Щербакова, 1-а;

Гірське: вул. Гагаріна, 13а;

Рубіжне: вул. Чехова, 11.

09:31 США хочуть послабити Росію так, щоб вона більш була нездатною до атак.

Як інформує видання CNN, посилаючись на джерела в Раді національної безпеки США, якщо раніше у Вашингтоні планували, як зробити це вторгнення стратегічним провалом для Росії, то зараз зусилля Штатів націлені на російську оборонну промисловість, "щоб підірвати економічну та військову міць РФ".

08:49 Окупанти 17 разів обстріляли Луганську область.

"У Луганській області російські окупанти здійснили 17 обстрілів по цивільному населенню протягом доби. В результаті ворожих атак серйозні пошкодження зафіксовані в Попасній, Лисичанську, Гірській громаді", - повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

08:31 Війна в Україні вже забрала життя 217 дітей.

"Більше ніж 608 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 217 дітей загинуло та понад 391 поранено", - повідомили в Офісі генпрокурора.

08:10 У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на фронтах на ранок 26 квітня

За даними ЗСУ, активні бої йдуть на кількох напрямках. При цьому російські військові зазнають втрат. Ворог також продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні для встановлення повного контролю за територією Донецької та Луганської областей.

07:40 Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя

Сьогодні вранці, 26 квітня, близько 6:50 російські військові обстріляли Запоріжжя. Радник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що сталося три вибухи. Подробиці уточнюються. При цьому місцевих мешканців просять не публікувати фото та відео інциденту у мережі.

07:09 У Козятині оголошено день жалоби за загиблими через російський ракетний обстріл

У Козятині Вінницької області 26 квітня оголосили днем жалоби за жертвами ворожого ракетних обстрілів, які були здійснені в понеділок вранці.

Цього дня буде приспущено державний стяг та прапор міста Козятин біля приміщення міської ради. Крім того, на будівлях та підприємствах вивісять прапор України з чорною стрічкою.

25 квітня у Вінницькій області внаслідок ракетного обстрілу Жмеринки та Козятина загинули 5 людей, і 18 отримали поранення.

06:40 В Україні понад 2 млн людей стали переселенцями після вторгнення Росії

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна розповіла, що з моменту введення воєнного стану через вторгнення Російської Федерації вже понад 2 мільйони людей зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи.

Загалом у Єдиній інформаційній базі даних про переселенців є інформація щодо 3,4 мільйона громадян України.

06:13 Україна просить у США 2 млрд доларів щомісяця як екстрену допомогу

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна просить адміністрацію президента США Джо Байдена надавати щонайменше 2 млрд доларів на місяць. Ця сума потрібна країні для надзвичайної економічної допомоги.

При цьому загалом Україна просить надавати їй не менше 5 млрд доларів на місяць.

05:17 ЗСУ відбили ворожі атаки на півдні України та завдали втрат окупантам

В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що на південних рубежах оборони військові ЗСУ за минулу добу завдали російським окупантам чергових втрат у живій силі та техніці, а також відбили дві спроби настання супротивника в Херсонській області.

Російські військові втратили 48 солдатів та 13 одиниць техніки, включаючи 1 танк, 3 броньовані машини, 6 одиниць інженерної техніки та 2 одиниці автомобільної техніки.

04:21 Урожай зернових в Україні через вторгнення РФ скоротиться на 20%

За даними британської розвідки, російське вторгнення в Україну значно ускладнило становище багатьох сільськогосподарських підприємств в Україні. Очікується, що виробництво продукції аграрного сектора скоротиться на 20%, у порівнянні з попереднім роком.

Крім того, високі ціни на зерно можуть мати серйозні наслідки для світових продовольчих ринків та загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо у деяких найменш економічно розвинених країнах.

03:58 Українські військові збили 3 ворожі літаки, 4 БПЛА та 3 крилаті ракети за день

Військові ЗСУ протягом доби вразили 10 повітряних цілей російських окупантів. Захисники України знищили три ворожих винищувачі-бомбардувальники, чотири безпілотники та три крилаті ракети..

Українські військові також зазначили, що окупанти за два тижні до 9 травня активізували свої агресивні дії, і 25 квітня загарбники випустили по Україні чималу кількість крилатих ракет - насамперед на об'єктах інфраструктури та вузлових залізничних станціях.

03:23 Російські війська обстріляли Миколаїв із РСЗВ "Смерч"

Оперативне командування "Південь" розповіло, що вранці 25 квітня російські війська знову обстріляли місто Миколаїв із ракетних систем залпового вогню типу "Смерч".

Під удар потрапив житловий масив. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина отримала поранення. Крім того, зруйновано цех приватного підприємства харчової промисловості, пошкоджено продуктовий супермаркет та вибито вікна у багатьох квартирах.

02:50 Війська РФ наступають скрізь. Це дуже дивно, - Арестович

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів про те, що російські окупанти намагаються наступати на всьому фронті та вирішили йти на Кривий Ріг Дніпропетровської області з боку тимчасово захопленого Херсона.

Арестович вважає такі дії дуже дивними.

При цьому він наголосив, що через такі дії російські військові "вб'ються об оборону, та й усе - і більше не наступатимуть".

02:12 окупанти чотири рази обстріляли Сумську область із території Росії

Увечері 25 квітня російські окупанти чотири рази обстріляли Сумську область із території Російської Федерації. З боку російського селища Тьоткіно загарбники завдавали ударів із важкого озброєння у напрямку українського села Рівне, яке знаходиться у Конотопському районі.

Військові ЗСУ зафіксували 15 прильотів. В результаті обстрілів постраждалих серед військовослужбовців немає.

01:24 Генштаб відповів на чутки про "незамінування" Чонгара

У Генеральному штабі ЗСУ заявили про те, що Чонгарський міст у Херсонській області замінували українські військові. При цьому захисникам України протистояли сили противника, що перевищують чисельність у 15 разів.

Українські військові спростували домисли і неправдиву інформацію щодо мосту, який нібито був розмінований, що дозволило перебратися по ньому військам РФ на початку повномасштабного вторгнення.

00:48 Окупанти намагаються перейти у наступ на Кривий Ріг

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що російські окупанти збільшили інтенсивність обстрілів населених пунктів Дніпропетровської області у напрямку Кривого Рогу. Але всі спроби атак успішно відбиті ЗСУ.

Ситуація на Донбасі

Після провалу плану захоплення усієї території України, не визнаючи своїх невдач, військове керівництво країни-окупанта заявило про перехід до другої частини "спецоперації".

Ворожим військам було поставлено завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та забезпечити коридор для сухопутного сполучення з Кримом.

Проте після початку нового наступу, ворог не зміг суттєво просунутися. Безуспішними є спроби оточити українських захисників у зоні ООС.

Бойові дії відбуваються на Сєвєродонецькому, Курахівському, Попаснянському, Авдіївському напрямках. ЗСУ відбивають спроби штурму Донбасу з Харківської області у напрямках Ізюм – Слов'янськ, Ізюм – Барвінкове.

Військові РФ обстрілюють Попасну, Рубіжне навіть під час евакуації мирних жителів. На Луганщині спостерігаються перебої з електроенергією.

На Донеччині під вогнем артилерії перебувають населені пункти Авдіївської, Очеретинської, Світлодарської громад. Пошкоджено Авдіївський коксохімічний завод.

У Маріуполі атакують "Азовсталь"

У Маріуполі триває масований обстріл заводу "Азовсталь", де крім українських військових у підземних бункерах перебуває близько тисячі мирних жителів.

За даними української розвідки, залишається можливість хімічної атаки на завод. Ворожі війська можуть завдати ударів боєприпасами з отруйними речовинами та паралельно розпилити аерозолі.

Окупанти регулярно зривають домовленості про евакуацію людей з Маріуполя до Запоріжжя, натомість їх примусово вивозять на окуповані території.

Міністр реінтеграції Ірина Верещук попросила генсекретаря ООН Антоніу Гуттереша виступити ініціатором та гарантом гуманітарного коридору з "Азовсталі" для цивільних.

Харків постійно під обстрілами

Харків і область безперервно зазнають обстрілів російських загарбників. Ворог веде хаотичний вогонь по житлових кварталах Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки. Також під ударом Дергачівський, Золочівський, Чугуївський райони.

В окупованих населених пунктах ворог проводить кампанію з деморалізації населення, розповсюджуює інформацію про захоплення Харкова, вводить в обіг російські рублі, контролює телефонні та інтернет-мережі.

Запорізький напрямок

У Запорізькій області війська РФ просунулися у напрямку Гуляй Поля, проте завдяки резервам ЗСУ темпи наступу знизилися. Окупанти намагаються покращити своє тактичне положення.

У тимчасово непідконтрольних районах Запорізької області загарбники беруть у полон місцевих жителів. Так, у полоні перебувають 8 мерів міст. Ворог намагається організувати мобілізацію чоловіків призовного віку.

Псевдореферендум та мобілізація у Херсоні

На початку травня окупаційна влада Херсона має намір провести фейковий референдум про створення "Херсонської народної республіки". У цей період місто може бути закрите на в'їзд та виїзд, а також відключено зв'язок.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ організує "референдуми" на тимчасово окупованих територіях, Україна припинить будь-які переговори з Москвою.

Крім того, на Херсонщині загарбники намагаються почати мобілізацію молоді та медиків. Для цього практично повністю перекрито можливість виїзду з области на контрольовані Україною території.

На Київщину повертається мирне життя

У Київській області проводиться розчищення завалів, доріг та відновлення комунікацій. Газопостачання відновлено у 103 населених пунктах, електрика знову з'явилася у 78 населених пунктах.

У Броварах повністю відновлено електропостачання. У Бучі встановлюють вікна та запустили водопостачання на всю систему міста. У Бородянці очікується повне відновлення роботи каналізаційної системи.

Триває розмінування територій Київської області, звільнених від російських окупантів. Проте, як заявили в ОВА, процес повного розмінування затягнеться на роки.

Ворог обстрілює інфраструктуру по всій країні

Повітряні тривоги щодня лунають по всій території України. Російські війська здійснюють ракетні атаки на інфраструктурні об'єкти і на житлові квартали. Значна кількість ракет не досягає мети завдяки діям українських сил ППО.

25 квітня було завдано удару по залізничним вузлам у Вінницькій області (Жмеринка, Козятин), Житомирській області (Коростень). Постраждала залізнична інфраструктура на Рівненщині та тягова підстанція у Львівській області. Як заявили в "Укрзалізниці", потяги продовжуватимуть їздити, але ремонтні роботи займуть місяці.

У Кременчуці Полтавської області 24 квітня відбулася атака на нафтопереробний завод та ТЕЦ.

У Павлоградському районі Дніпропетровської області ворог атакував залізничну інфраструктуру.

По Одесі завдаються удари з акваторії Чорного моря. Внаслідок влучення ракети в житловий будинок 23 квітня загинуло 8 людей.

З території РФ ворог обстрілює із артилерії населені пункти Сумської області. Були пошкоджені приватні будинки, інтернат.