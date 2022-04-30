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ЗСУ продовжують звільняти околиці Харкова. Під контроль повернули чотири села

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Харківська область , Субота 30 квітня 2022 19:01
ЗСУ продовжують звільняти околиці Харкова. Під контроль повернули чотири села Український військовий (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України у Харківській області відновили контроль над чотирма населеними пунктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зокрема, у результаті наступу підрозділів Сил оборони України у Харківській області було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне.

ЗСУ продовжують звільняти околиці Харкова. Під контроль повернули чотири села

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ звільнили село під Харковом. Зазначається, що Росія атакувала з нього житлові масиви міста.

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