У Рубіжному окупанти вкотре зірвали евакуацію та ведуть обстріл гуманітарного штабу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Зокрема, росіяни продовжують безперервний обстріл Рубіжного.

"Коли ми востаннє, тиждень тому, діставалися евакуаційним транспортом до Рубіжного та рятували людей, завезли декілька тонн їжі. Пізніше до міста надійшов додатковий продуктовий вантаж. Однак росіяни обстрілюють цю частину міста безперервно. Зараз туди практично неможливо доїхати уцілілим", - повідомляє ОДА.

Голова ОВА розповів, що у будівлі гуманітарного штабу "небезпечно перебувати навіть декілька хвилин", не кажучи вже про ефективну організацію гумдопомоги. Також через постійні російські обстріли жителі Рубіжного стали на межу гуманітарної катастрофи.

Окрім того, в інших громадах Луганської області ситуація із доставкою гуманітарної допомоги поки що контрольована.