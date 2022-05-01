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Макрон підтвердив готовність надати гарантії безпеки для України

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Париж, Неділя 01 травня 2022 08:29
Макрон підтвердив готовність надати гарантії безпеки для України Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив готовність надати гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Франції в Україні.

Повідомляється, що напередодні лідери обох країн провели телефонну розмову. Макрон заявив про намір протягом свого другого терміну активно працювати над відновленням суверенітету і територіальної цілісності України.

Він також висловив стурбованість російським ударом по Києву під час візиту генерального секретаря ООН і прем'єр-міністра Болгарії, а також нестерпною ситуацією в Маріуполі. Крім того, обговорювалися переговори, які повинні покласти край війні Росії проти України.

"У зв'язку з цим президент нагадав про свою прихильність суверенітету і територіальної цілісності України, а також про готовність Франції внести вклад в угоду про гарантії безпеки для України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна запропонувала Китаю як постійному члену Ради Безпеки ООН стати гарантом безпеки.

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