Макрон підтвердив готовність надати гарантії безпеки для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Франції в Україні .

Повідомляється, що напередодні лідери обох країн провели телефонну розмову. Макрон заявив про намір протягом свого другого терміну активно працювати над відновленням суверенітету і територіальної цілісності України.

Він також висловив стурбованість російським ударом по Києву під час візиту генерального секретаря ООН і прем'єр-міністра Болгарії, а також нестерпною ситуацією в Маріуполі. Крім того, обговорювалися переговори, які повинні покласти край війні Росії проти України.

"У зв'язку з цим президент нагадав про свою прихильність суверенітету і територіальної цілісності України, а також про готовність Франції внести вклад в угоду про гарантії безпеки для України", - йдеться в повідомленні.