ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріл Кіровоградської області: є загиблі та поранені

Новость на русском →
Україна, Вівторок 03 травня 2022 22:34
Обстріл Кіровоградської області: є загиблі та поранені Фото: Іскандер (roe.ru)
Автор: Євгеній Прокопенко

Стали відомі деякі подробиці ракетного удару у Кіровоградській області. Повідомляють про загиблих та поранених.

Про це пише РБК-Україні з посиланням на ОК "Південь".

"Ворогом здійснено черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, в зоні нашої відповідальності, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина. Двома випущеними з Каспійського напрямку влучено по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини, нажаль є загиблі та поранені. Ще три ракети, спрямовані на Одещину, збиті силами ППО", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міський голова Долинської, що на Кіровоградщині, Євгеній Звіздовський підтвердив приліт ворожої ракети по території громади.

Ми повідомляли, три російські ракети збили у небі Одеської області. Спрацювали сили ППО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Кропивницька область
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні