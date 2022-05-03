Обстріл Кіровоградської області: є загиблі та поранені
Стали відомі деякі подробиці ракетного удару у Кіровоградській області. Повідомляють про загиблих та поранених.
Про це пише РБК-Україні з посиланням на ОК "Південь".
"Ворогом здійснено черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, в зоні нашої відповідальності, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина. Двома випущеними з Каспійського напрямку влучено по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини, нажаль є загиблі та поранені. Ще три ракети, спрямовані на Одещину, збиті силами ППО", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, міський голова Долинської, що на Кіровоградщині, Євгеній Звіздовський підтвердив приліт ворожої ракети по території громади.
Ми повідомляли, три російські ракети збили у небі Одеської області. Спрацювали сили ППО.