Кремль призначив нового куратора по Донбасу. У Путіна поки не підтверджують

Російська влада призначила першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка новим куратором по Донбасу замість Дмитра Козака. Але у президента Володимира Путіна поки не підтверджують це призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК .

Видання з посиланням на джерела пише, що Кирієнко став куратором відносин Росії з так званими Донецькою та Луганською "народними республіками". І за роботу з ними відповідає управління адміністрації президента з внутрішньої політики.

Також повідомляється, що до сфери цього управління входить робота з російськими регіонами, і на сьогодні там створюється новий департамент, який відповідатиме за окупований Донбас.

На думку одного з джерел, це означає, що розглядається сценарій "приєднання" окупованого Донбасу до складу Російської Федерації. А куратора поміняли, оскільки Козак відповідав за переговори щодо реалізації мінських угод.

Минулого тижня Кирієнко їздив до Донецька, де зустрівся в ватажками "ЛДНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником

Водночас у Кремлі офіційно не коментують призначення Кирієнка куратором "ЛДНР".

"Не можу нічого прокоментувати. Поки ніяких формальних поправок у розподілі обов'язків не вносилося" , - заявив сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.