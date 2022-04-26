Польща запропонувала обкласти податком російські нафту і газ в Європі

Польща запропонує Європейському Союзу ввести податок на російські енергоносії і ввести квоти на їх використання. Міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Ганна Москва вважає, що це сприятиме відмові від російських ресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на REFORM.by

"Ми, як Польща, завдяки багаторічним і послідовним інвестиціям готові на певні сировинні санкції, певну відмову від сировини з Російської Федерації. Однак розуміємо, що не всі держави готові до цього, але закликаємо, щоб знову переглянули свою політику і оцінили свою готовність", - сказала вона.

За її словами, Польща має намір запропонувати пакет заходів в рамках ЄС, за аналогією з системою торгівлі викидами ЄС, який би стимулював країни Союзу відмовлятися від російських енергоресурсів. ETS - європейська система торгівлі квотами на викиди парникових газів в рамках реалізації планів з кліматичних цілей.

"Готуємо проект такого російського ETS, який міг би бути пакетом, що підтримує держави на шляху здобуття незалежності від російських енергоресурсів", - сказала вона.

За її словами, "російський ETS" може стати частиною плану відмови від російських енергоресурсів.

Москва зазначила, що в такому плані повинні бути прописані обсяги і терміни скорочення використання енергоресурсів з РФ.

Міністр додала, що поки опрацьовуються деталі пропозиції, проект може також включати заходи підтримки інвестицій, спрямованих на відмову від російського газу.

Зазначимо Європейський союз прагне скоротити свою залежність від російської нафти і газу на дві третини до кінця року. Комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні нагадав, що повну відмову планується реалізувати до кінця 2027 року.