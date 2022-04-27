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У Бєлгородській області РФ загорівся склад боєприпасів, гриміли вибухи

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Росія, Середа 27 квітня 2022 05:49
У Бєлгородській області РФ загорівся склад боєприпасів, гриміли вибухи Фото: Бєлгород (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в районі села Стара Нелідовка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гладкова.

"Приблизно о 3:35 прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух. Поки писав дане повідомлення, прозвучало ще три вибухи. Щойно зв'язався з головою Головінського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нелідівка, за попередніми даними, горить склад боєприпасів", - повідомив російський губернатор.

Він також зазначив, що руйнувань житлових будівель і будинків немає. Крім того, постраждалих серед мирного населення також немає.

Тим часом в мережі з'явилося відео зі спалахами над Бєлгородською областю.

Нагадаємо, в російському Брянську сталася потужна пожежа на нафтобазі.

Раніше в Бєлгороді заявили про пошкодження залізничних колій в межуючому з Україною районі.

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