У Бєлгородській області РФ загорівся склад боєприпасів, гриміли вибухи

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в районі села Стара Нелідовка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гладкова.

"Приблизно о 3:35 прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух. Поки писав дане повідомлення, прозвучало ще три вибухи. Щойно зв'язався з головою Головінського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нелідівка, за попередніми даними, горить склад боєприпасів", - повідомив російський губернатор.

Він також зазначив, що руйнувань житлових будівель і будинків немає. Крім того, постраждалих серед мирного населення також немає.

Тим часом в мережі з'явилося відео зі спалахами над Бєлгородською областю.