Німеччина підтримає санкції проти ядерної галузі РФ, - Politico
Німеччина підтримала введення санкцій проти російської ядерної галузі. Найбільш активно цю ідею просували країни Балтії і Польща.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання зазначає, що Німеччина, бувши економічним центром ЄС, також підтримала ці санкції, що робить їх більш імовірними.
Багато депутатів Європарламенту також просили включити російську ядерну галузь в санкції ЄС.
"Постпред Німеччини при ЄС в середу оголосив про нову позицію Берліна, заявивши, що він не тільки згоден з нафтовими санкціями, а й активно підтримує поетапну відмову від нафти, а також заборону на російський уран", - сказав один з неназваних дипломатів.
Раніше повідомлялося, що Німеччина готова розглядати включення Cбербанку у шостий пакет санкцій проти Росії, підготовку якого завершує Європейський Союз. Також цей пакет повинен включити введення поетапного ембарго на російську нафту.
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