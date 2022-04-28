Українську військову техніку будуть ремонтувати в Болгарії
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Болгарії будуть ремонтувати українську військову техніку. Дану ініціативу було погоджено під час візиту прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського та Петкова.
"Сьогодні у розмові з прем'єр-міністром Болгарії ініційовано налагодження взаємодії для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Переконаний, така співпраця буде вигідна і для болгарських компаній, і для болгарської економіки, а для нас важлива якість та терміни", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня, до Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков.
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