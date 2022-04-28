Українську військову техніку будуть ремонтувати в Болгарії

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Болгарії будуть ремонтувати українську військову техніку. Дану ініціативу було погоджено під час візиту прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського та Петкова.