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Українську військову техніку будуть ремонтувати в Болгарії

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Київ, Четвер 28 квітня 2022 17:49
Українську військову техніку будуть ремонтувати в Болгарії Фото: Кирил Петков та Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Болгарії будуть ремонтувати українську військову техніку. Дану ініціативу було погоджено під час візиту прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського та Петкова.

"Сьогодні у розмові з прем'єр-міністром Болгарії ініційовано налагодження взаємодії для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Переконаний, така співпраця буде вигідна і для болгарських компаній, і для болгарської економіки, а для нас важлива якість та терміни", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня, до Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков.

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