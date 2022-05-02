ru ua
Пн, 02 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Біля острова Зміїний ЗСУ знищили два катери РФ, - Залужний

Новость на русском →
Україна, Понеділок 02 травня 2022 10:02
Біля острова Зміїний ЗСУ знищили два катери РФ, - Залужний Фото: ЗСУ знищили два катери РФ 2 травня (скриншот з відео/t.me/CinCAFU)
Автор: Наталія Гурковська

На світанку понеділка, 2 травня, біля острова Змеїний українські військові знищили два катери типу "Раптор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За його словами, ці цілі вдалося вразити за допомогою турецького БПЛА "Байрактар".

"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу "Раптор". Працює "Байрактар", - написав він.

Як повідомлялося, раніше у Збройних силах України показали, що залишилося від колони ворожої російської техніки після роботи безпілотника "Байрактар".

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
остров Змеиный Валерій Залужний Байрактар
NEWS
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу