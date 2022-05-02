Біля острова Зміїний ЗСУ знищили два катери РФ, - Залужний

На світанку понеділка, 2 травня, біля острова Змеїний українські військові знищили два катери типу "Раптор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу "Раптор". Працює "Байрактар", - написав він.

За його словами, ці цілі вдалося вразити за допомогою турецького БПЛА "Байрактар".

Як повідомлялося, раніше у Збройних силах України показали, що залишилося від колони ворожої російської техніки після роботи безпілотника "Байрактар".

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.