Окупанти випустили ще дві ракети по Дніпропетровській області

Російські окупанти зранку 2 травня випустили ще дві ракети по Дніпропетровській області. Вони влучили на територію Межівської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука .

"В області кілька разів було оголошено сигнал повітряної тривоги. В цей час на територію Межівської громади, що межує з Донеччиною, прилетіло дві ворожі ракети", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Лукашук закликав жителів Дніпропетровської області не ігнорувати повітряну тривогу та не нехтувати правилами безпеки.