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Міський голова Долинської заявив про "приліт" ракети військ РФ

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Кіровоградська область, Вівторок 03 травня 2022 21:01
Міський голова Долинської заявив про "приліт" ракети військ РФ Фото:
Автор: Антон Федорців

Міський голова Долинської, що на Кіровоградщині, Євгеній Звіздовський підтвердив приліт ворожої ракети по території громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера у Facebook.

"Маємо приліт ракети на території громади! Фото не виставляти! Без паніки!" – написав Звіздовський.

Новина доповнюється.

Нагадаємо, що Дніпропетровщина зазнала ракетноих ударів військ РФ.

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