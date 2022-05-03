Міський голова Долинської заявив про "приліт" ракети військ РФ
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Міський голова Долинської, що на Кіровоградщині, Євгеній Звіздовський підтвердив приліт ворожої ракети по території громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера у Facebook.
"Маємо приліт ракети на території громади! Фото не виставляти! Без паніки!" – написав Звіздовський.
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Нагадаємо, що Дніпропетровщина зазнала ракетноих ударів військ РФ.
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