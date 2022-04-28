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Запоріжжя піддалося ракетному удару: троє постраждалих, серед них дитина

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Запоріжжя, Четвер 28 квітня 2022 10:01
Запоріжжя піддалося ракетному удару: троє постраждалих, серед них дитина Фото: Запоріжжя піддалося ракетному удару (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 28 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок чого пошкоджені два будинки, троє людей постраждали, серед яких одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОДА.

"Запоріжжя, ранок, прильот ворожої ракети. Попередня інформація: пошкоджено два будинки в приватному секторі", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що удар був нанесений російською авіацією, окупанти застосували ракети Х-55 класу "повітря-земля".

Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з них дитина.

"Інформація буде уточнена, подробиці згодом", - додали в ОДА.

Запоріжжя піддалося ракетному удару: троє постраждалих, серед них дитина

Фото: Запоріжжя піддалося ракетному удару (t.me/zoda_gov_ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запорізькій області продовжуються локальні бої по всій лінії зіткнення.

Додамо, окупанти знову обстріляли Гуляйполе під Запоріжжям, в результаті чого поранення отримали троє осіб.

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Запоріжжя ракетный удар Війна Росії проти України
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