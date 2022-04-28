Запоріжжя піддалося ракетному удару: троє постраждалих, серед них дитина
Сьогодні, 28 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок чого пошкоджені два будинки, троє людей постраждали, серед яких одна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОДА.
"Запоріжжя, ранок, прильот ворожої ракети. Попередня інформація: пошкоджено два будинки в приватному секторі", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що удар був нанесений російською авіацією, окупанти застосували ракети Х-55 класу "повітря-земля".
Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з них дитина.
"Інформація буде уточнена, подробиці згодом", - додали в ОДА.
Фото: Запоріжжя піддалося ракетному удару (t.me/zoda_gov_ua)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запорізькій області продовжуються локальні бої по всій лінії зіткнення.
Додамо, окупанти знову обстріляли Гуляйполе під Запоріжжям, в результаті чого поранення отримали троє осіб.
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