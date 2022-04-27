На острові Зміїний ЗСУ знищили командний пункт і зенітний комплекс армії РФ

У Чорноморській операційній зоні ЗСУ завдали серйозного удару по ворожих позиціях на острові Зміїному. Зафіксовано потрапляння в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Південь".

Також російські війська намагалися просунутися в бік Миколаївської області в районі селищ Таврійське і Нова Зоря, але успіху не мали, зазнавши суттєвих втрат. Загальні ворожі втрати за добу становлять 16 солдатів, 1 танк і 4 одиниці автомобільної техніки.

Крилаті ракети частково пошкодили міст через Дністровський лиман в Одеській області. Постраждалих немає, рух транспорту частково обмежено. Ведуться відновлювальні роботи.