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Російські війська завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман

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Одеська область, Середа 27 квітня 2022 08:37
Російські війська завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман Фото: голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин (скрин відео ютуб Latifundist)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська вранці 27 квітня завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман. Наразі інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави "Укрзалізниці" Олександра Камишина.

"Сьогодні о 06:45 повторний ракетний обстріл того ж таки мосту через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає", - зазначив він.

За його словами, рівень пошкодження інфраструктури визначать після закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, вчора після ракетного удару цим мостом перекрили рух у бік Білгород-Дністровського. Водіїв закликають обирати альтернативні маршрути.

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