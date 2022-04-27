Російські війська завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман
Фото: голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин (скрин відео ютуб Latifundist)
Російські війська вранці 27 квітня завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман. Наразі інформації про постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави "Укрзалізниці" Олександра Камишина.
"Сьогодні о 06:45 повторний ракетний обстріл того ж таки мосту через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає", - зазначив він.
За його словами, рівень пошкодження інфраструктури визначать після закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, вчора після ракетного удару цим мостом перекрили рух у бік Білгород-Дністровського. Водіїв закликають обирати альтернативні маршрути.
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