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Російська "фабрика тролів" поширює дезінформацію в соцмережах, - Британія

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Неділя 01 травня 2022 03:26
Російська "фабрика тролів" поширює дезінформацію в соцмережах, - Британія Фото: Росія поширює дезінформацію в соцмережах (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Міністерство закордонних справ Великобританії заявило, що Росія використовує "фабрику тролів" для поширення дезінформації про війну в Україні в соціальних мережах і проти політиків у ряді країн, включаючи Великобританію і Південну Африку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними дослідження, що фінансується Великобританією, кампанія Кремля з дезінформації була розроблена для маніпулювання міжнародною громадською думкою про вторгнення Росії в Україну, посилення його підтримки і вербування нових прихильників.

"Ми не можемо дозволити Кремлю і його тіньовим фабрикам тролів вдиратися в наш онлайн-простір зі своєю брехнею про незаконну війну Путіна", - заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас.

За її словами, уряд Великобританії попередив міжнародних партнерів і буде продовжувати тісно співпрацювати з союзниками і медіа-платформами, щоб підірвати російські інформаційні операції.

Британія заявила, що дослідження показало, що фабрика тролів використовувала Telegram для вербування і координації нових прихильників, які потім націлювалися на профілі критиків Кремля в соціальних мережах, розсилаючи їм коментарі на користь президента Володимира Путіна і його війни.

Зазначимо, що Москва відкинула минулі звинувачення західних країн в дезінформаційних кампаніях, наприклад, звинувачення Вашингтона в тому, що Росія прагнула втрутитися в президентські вибори в США у 2016 році.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія планує кампанію з дезінформації, щоб зірвати постачання зброї в Україну.

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