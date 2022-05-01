Російська "фабрика тролів" поширює дезінформацію в соцмережах, - Британія
Міністерство закордонних справ Великобританії заявило, що Росія використовує "фабрику тролів" для поширення дезінформації про війну в Україні в соціальних мережах і проти політиків у ряді країн, включаючи Великобританію і Південну Африку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними дослідження, що фінансується Великобританією, кампанія Кремля з дезінформації була розроблена для маніпулювання міжнародною громадською думкою про вторгнення Росії в Україну, посилення його підтримки і вербування нових прихильників.
"Ми не можемо дозволити Кремлю і його тіньовим фабрикам тролів вдиратися в наш онлайн-простір зі своєю брехнею про незаконну війну Путіна", - заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас.
За її словами, уряд Великобританії попередив міжнародних партнерів і буде продовжувати тісно співпрацювати з союзниками і медіа-платформами, щоб підірвати російські інформаційні операції.
Британія заявила, що дослідження показало, що фабрика тролів використовувала Telegram для вербування і координації нових прихильників, які потім націлювалися на профілі критиків Кремля в соціальних мережах, розсилаючи їм коментарі на користь президента Володимира Путіна і його війни.
Зазначимо, що Москва відкинула минулі звинувачення західних країн в дезінформаційних кампаніях, наприклад, звинувачення Вашингтона в тому, що Росія прагнула втрутитися в президентські вибори в США у 2016 році.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія планує кампанію з дезінформації, щоб зірвати постачання зброї в Україну.
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