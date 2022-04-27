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У Придністров'ї заявили про стрілянину біля арсеналів на кордоні з Україною

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Тирасполь, Середа 27 квітня 2022 10:45
У Придністров'ї заявили про стрілянину біля арсеналів на кордоні з Україною Фото: біля військових складів у Придністров'ї сталася стрілянина (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

У так званій "Придністровській молдавській республіці" сталася стрілянина біля військових складів у селі Колбасна. Село знаходиться в безпосередній близькості до кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал "Новини Придністров'я".

Повідомляється, що жертв в результаті стрілянини біля Колбасні немає. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Зазначимо, біля села Колбасна знаходяться найбільші арсенали боєприпасів. За різними оцінками, там можуть бути близько 20 тисяч тонн снарядів, авіабомб, мін, гранат і патронів.

Нагадаємо, на початку тижня в Придністров'ї заявили про обстріл будівлі місцевого "Міністерства державної безпеки", після чого стало відомо про підрив вишок зв'язку.

Офіційний Київ заявив, що такими провокаціями Росія має намір втягнути Придністров'я у війну проти України.

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