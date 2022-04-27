Генсек ООН розповів Дуді про свої зустрічі з Путіним та Ердоганом

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в ході візиту до Польщі зустрівся з президентом Анджеєм Дудою і розповів про свої поїздки до Москви та Анкари, де розмовляв з президентами РФ і Туреччини Володимиром Путіним і Реджепом Ердоганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

Гутерріш прибув до Польщі дорогою до України, і був прийнятий Дудою в Жешуві.

"Генеральний секретар висловив президенту глибоку вдячність і подяку за щедрість польського народу за те, як він відкрив свої домівки і свої серця майже двом мільйонам українських біженців", - йдеться в протоколі зустрічі, представленої організацією.

Генсек ООН також поінформував польського президента про свої зустрічі в Москві та Анкарі.

Зазначимо, що тепер у Гутерріша намічений візит до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.