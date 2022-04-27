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Генсек ООН розповів Дуді про свої зустрічі з Путіним та Ердоганом

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Жешув, Польща, Середа 27 квітня 2022 04:57
Генсек ООН розповів Дуді про свої зустрічі з Путіним та Ердоганом Фото: генсек ООН Антоніу Гуттеріш (twitter.com/antonioguterres)
Автор: Володимир Костирін

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в ході візиту до Польщі зустрівся з президентом Анджеєм Дудою і розповів про свої поїздки до Москви та Анкари, де розмовляв з президентами РФ і Туреччини Володимиром Путіним і Реджепом Ердоганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

Гутерріш прибув до Польщі дорогою до України, і був прийнятий Дудою в Жешуві.

"Генеральний секретар висловив президенту глибоку вдячність і подяку за щедрість польського народу за те, як він відкрив свої домівки і свої серця майже двом мільйонам українських біженців", - йдеться в протоколі зустрічі, представленої організацією.

Генсек ООН також поінформував польського президента про свої зустрічі в Москві та Анкарі.

Зазначимо, що тепер у Гутерріша намічений візит до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Раніше повідомлялося, що Гутерріш отримав згоду Путіна на участь ООН в евакуації громадян з Маріуполя із заводу" Азовсталь", який війська РФ продовжують бомбити.

Також ми писали, що в ході зустрічі з Гутеррішем Путін заявив, що розраховує на "позитивні" результати переговорів з Україною.

Нагадаємо, перед цим у Туреччині розкрили подробиці розмови Ердогана і Путіна про ситуацію в Україні.

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