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Авдіївку двічі обстріляли фосфорними снарядами та вдарили авіацією: є поранений

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Авдіївка, Середа 27 квітня 2022 12:01
Авдіївку двічі обстріляли фосфорними снарядами та вдарили авіацією: є поранений Фото: Авдіївку двічі обстріляли фосфорними снарядами та вдарили авіацією (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці Донецької області. Після чого ворог наніс авіаудар, щонайменше є один поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Facebook.

"Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці! Спершу - вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку - у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж", - написав Кириленко.

За його словами, слідом за другим обстрілом окупанти завдали по Авдіївці авіаудару - поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого.

Крім того, ЗСУ відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку.

"ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксуємо!" - додав Кириленко.

Нагадаємо, вчора окупанти також завдали ракетного удару по Авдіївці, під який потрапили лікарня, школа, житлові будинки.

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Авдіївка Війна Росії проти України
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