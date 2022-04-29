На Донеччині підірвали залізничний міст у напрямку Слов'янська

Українські війська завдали удару по залізничному мосту Лиман – Райгородок через річку Сіверський Донець, що веде до Слов'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське" .

"Міст підірвали разом із вагонами. Тепер залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, є неможливим", – ідеться в повідомленні.

Залізничний шляхопровід іде паралельно з автомобільною дорогою між Лиманом і Слов'янськом. Саме в цьому напрямі намагаються просунутися війська РФ у наступі на Донбасі.