Тортури мирних жителів у Бучі: слідство ідентифікувало 10 російських військових
Українське слідство ідентифікувало 10 російських військових, причетних до тортур мирних жителів Бучі (Київська область). Всім їм оголосили підозру в жорстокому поводженні з цивільними та порушенні законів і звичаїв війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової.
За її словами, оголошено підозри першим 10 військовослужбовцям 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ:
- молодшому сержанту В'ячеславу Лаврентьєву
- рядовому Григорію Наришкіну
- рядовому Василю Князєву
- єфрейтору Семену Мальцеву
- рядовому Сергію Пєскарьову
- рядовому Альберту Раднаєву
- єфрейтору Михайлу Кашину
- єфрейтору Андрію Бізяєву
- єфрейтору Дмитру Сергієнку
- сержанту Микиті Акімову
За даними слідчих, під час окупації Бучі вони брали мирних жителів в заручники, тримали їх на колінах зі зв'язаними руками і заклеєними очима, знущалися і били.
"У людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ і терроборони, деяких взагалі катували безпричинно. Російські військовослужбовці погрожували вбивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи в їхньому напрямку. Є докази, що, звичайно, і ці військовослужбовці першої в світі армії мародерів грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і "трофейну" побутову техніку", - додала генпрокурор.
Нагадаємо, раніше мер Бучі заявив, що російські окупанти вбивали мирних жителів за списками.
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