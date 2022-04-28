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Тортури мирних жителів у Бучі: слідство ідентифікувало 10 російських військових

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Київ, Четвер 28 квітня 2022 14:52
Тортури мирних жителів у Бучі: слідство ідентифікувало 10 російських військових Фото: генпрокурор Ірина Венедиктова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Українське слідство ідентифікувало 10 російських військових, причетних до тортур мирних жителів Бучі (Київська область). Всім їм оголосили підозру в жорстокому поводженні з цивільними та порушенні законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової.

За її словами, оголошено підозри першим 10 військовослужбовцям 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ:

  • молодшому сержанту В'ячеславу Лаврентьєву
  • рядовому Григорію Наришкіну
  • рядовому Василю Князєву
  • єфрейтору Семену Мальцеву
  • рядовому Сергію Пєскарьову
  • рядовому Альберту Раднаєву
  • єфрейтору Михайлу Кашину
  • єфрейтору Андрію Бізяєву
  • єфрейтору Дмитру Сергієнку
  • сержанту Микиті Акімову

За даними слідчих, під час окупації Бучі вони брали мирних жителів в заручники, тримали їх на колінах зі зв'язаними руками і заклеєними очима, знущалися і били.

"У людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ і терроборони, деяких взагалі катували безпричинно. Російські військовослужбовці погрожували вбивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи в їхньому напрямку. Є докази, що, звичайно, і ці військовослужбовці першої в світі армії мародерів грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і "трофейну" побутову техніку", - додала генпрокурор.

Нагадаємо, раніше мер Бучі заявив, що російські окупанти вбивали мирних жителів за списками.

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Буча Ірина Венедіктова
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