ДБР затримала 12 диверсантів, які планували масовий заколот в Одесі 2 травня
ДБР виявили та затримали 12 осіб, які готували диверсії, протести і заколоти в Одесі та області. Також затримані працювали над підбуренням одеситів до масових безпорядків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне повідомлення на сайті відомства.
"За задумами ворога, вони мали реалізувати свій злочинний план на річницю трагічних подій - 2 травня", - додають в ДБР.
У диверсантів працівники Бюро виявили арсенал зброї та вибухівки. Велика кількість автоматів, кулеметів, гранат, пістолетів та набоїв до них зберігалась в приватному будинку одного із затриманих.
Крім того, у заколотників виявили прапори з комуністичною символікою, медалі, антиукраїнські книги та агітаційні брошури.
Як повідомлялось, В Одесі запровадили затяжну комендантську годину. Вона почалась від 1 травня з 22:00 і триватиме до 05:00 ранку 3 травня.
Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.