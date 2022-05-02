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ДБР затримала 12 диверсантів, які планували масовий заколот в Одесі 2 травня

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Одеса, Понеділок 02 травня 2022 11:45
ДБР затримала 12 диверсантів, які планували масовий заколот в Одесі 2 травня Фото: ДБР затримала 12 диверсантів в Одесі (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

ДБР виявили та затримали 12 осіб, які готували диверсії, протести і заколоти в Одесі та області. Також затримані працювали над підбуренням одеситів до масових безпорядків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне повідомлення на сайті відомства.

"За задумами ворога, вони мали реалізувати свій злочинний план на річницю трагічних подій - 2 травня", - додають в ДБР.

У диверсантів працівники Бюро виявили арсенал зброї та вибухівки. Велика кількість автоматів, кулеметів, гранат, пістолетів та набоїв до них зберігалась в приватному будинку одного із затриманих.

Крім того, у заколотників виявили прапори з комуністичною символікою, медалі, антиукраїнські книги та агітаційні брошури.

Слідчі ДБР порушили кримінальне провадження за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Всі матеріали передано Службі безпеки України для подальших процесуальних дій.

Як повідомлялось, В Одесі запровадили затяжну комендантську годину. Вона почалась від 1 травня з 22:00 і триватиме до 05:00 ранку 3 травня.

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