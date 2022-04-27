Війна з Росією може затягнутися до Нового року, - Арестович
Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович допускає, що протистояння російському вторгненню може бути досить тривалим, оскільки закінчення активних бойових дій на Донбасі не означають завершення війни.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на слова Арестовича в інтерв'ю Марку Фейгіну.
Він зазначив, що на можливість домогтися серйозного перелому ситуації на фронті значно впливають терміни отримання Україною важкого озброєння.
"Поки необхідна кількість приїде і почне здійснювати серйозний вплив на поле бою - це кінець травня, початок червня", - прогнозує Арестович.
Експерт закликає українців готуватися "до довгої історії".
"Припинення активної фази на Донбасі - це не означає кінець війни", - зазначив він і додав, що далі підуть тактичні дії, триватимуть нальоти, бойові дії не припиняться.
"Це довга історія, і може бути дуже довга. Це може бути до Нового року. Все залежить від ряду обставин", - висловився Арестович.
Раніше радник глави ОПУ Арестович розцінив російські ракетні удари по півдню Одеської області як наміри Кремля почати наступ на Бессарабію, що тільки прискорить поразку окупантів.
Всі подробиці російської повномасштабної військової агресії проти України, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.