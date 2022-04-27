Війна з Росією може затягнутися до Нового року, - Арестович

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович допускає, що протистояння російському вторгненню може бути досить тривалим, оскільки закінчення активних бойових дій на Донбасі не означають завершення війни.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на слова Арестовича в інтерв'ю Марку Фейгіну.

Він зазначив, що на можливість домогтися серйозного перелому ситуації на фронті значно впливають терміни отримання Україною важкого озброєння.

"Поки необхідна кількість приїде і почне здійснювати серйозний вплив на поле бою - це кінець травня, початок червня", - прогнозує Арестович.

Експерт закликає українців готуватися "до довгої історії".

"Припинення активної фази на Донбасі - це не означає кінець війни", - зазначив він і додав, що далі підуть тактичні дії, триватимуть нальоти, бойові дії не припиняться.

"Це довга історія, і може бути дуже довга. Це може бути до Нового року. Все залежить від ряду обставин", - висловився Арестович.