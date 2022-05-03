Папа Римський готовий зустрінеться з Путіним для припинення війни в Україні. Кремль не відповідає

Папа Римський Франциск заявив, що він готовий приїхати в Москву для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак Кремль не відповідає на запит Ватикану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Corriere Della Sera .

"Я попросив кардинала Пароліна, після двадцяти днів війни, передати Путіну повідомлення про те, що я готовий поїхати в Москву. Зрозуміло, Кремлівському лідеру було необхідно надати кілька вікон. Ми ще не отримали відповіді і продовжуємо наполягати, хоча я побоююся, що Путін не може і не буде проводити цю зустріч в даний час", - заявив Папа Римський.

Пізніше понтифік попросив передати Путіну, що він готовий приїхати в Росію.

Він повідомив, що в перший день війни подзвонив президенту України Володимиру Зеленському.

Раніше Папа Римський Франциск розкритикував Росію за "варварськи зруйнований" Маріуполь в ході повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що у Ватикані поки не бачать сенсу поїздки Франциска до Києва. До цього стало відомо, що така можливість розглядалася.

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