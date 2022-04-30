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Під ранок окупанти обстріляли Дніпропетровську область

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Дніпропетровська область, Субота 30 квітня 2022 08:47
Під ранок окупанти обстріляли Дніпропетровську область Фото: під ранок окупанти обстріляли Дніпропетровську область (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 квітня зранку російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Ворог вів вогонь по Великій Костромці у Криворізькому районі та по одному з сіл Синельниківського району.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Сьогоднішня ніч в області була спокійною. А на ранок отримали "привіт" від окупантів: ворог обстріляв околиці Великої Костромки у Криворізькому районі. Поцілили по полям, ніхто з людей не постраждав", - написав Лукашук.

За його словами, також було обстріляно одне з сіл Синельниківського району, що межує із Запорізькою та з Донецькою областями. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.

"Наразі в регіоні ситуація контрольована, немає жодного окупанта. Нехай день буде мирним", - додав Лукашук.

Нагадаємо, вчора російські окупанти щонайменше шість разів обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли з "Градів" два села Дніпропетровської області.

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