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До п'ятниці США передадуть Україні ще 5000 протитанкових ракет Javelin, - Кірбі

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США, Вівторок 03 травня 2022 00:07
До п'ятниці США передадуть Україні ще 5000 протитанкових ракет Javelin, - Кірбі Фото: Javelin (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

В Україну до п'ятниці, 6 травня, будуть поставлені ще 5000 протитанкових ракет Javelin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретар Пентагону Джона Кірбі під час брифінгу.

Кірбі зазначив, що ракети Javelin нададуть Україні в рамках військової допомоги в боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, Міністерство оборони США приступило до навантаження бронетранспортерів M113 для відправки в Україну. Пентагон опублікував відео, як машини перевантажують на причепи вантажівок.

У Пентагоні заявили, що перевантаження відбувається в форті Stewart в штаті Джорджія.

Ми також писали про те, що США розробили систему безпілотників Phoenix Ghost спеціально для потреб України. Зокрема, новий пакет допомоги США для України включає понад 121 систему Phoenix Ghost.

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