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Гутерріш пообіцяв подвоїти зусилля ООН для порятунку цивільних в Україні

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Київ, П'ятниця 29 квітня 2022 18:35
Гутерріш пообіцяв подвоїти зусилля ООН для порятунку цивільних в Україні Фото: Антоніу Гутерріш на Київщині (twitter.com/antonioguterres)
Автор: Антон Федорців

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш пообіцяв докласти всіх зусиль для порятунку якомога більшої кількості мирних мешканців у війні РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter генсека.

Гутерріш підсумував свій візит до Києва. За словами генерального секретаря ООН, він захоплений мужністю українців у час війни.

"Я був вражений стійкістю і хоробрістю народу України. Мій сигнал їм простий: ми не здамося", – написав Гутерріш.

Він також додав, що стимулюватиме ООН до активнішої діяльності з припинення війни. Водночас генсек назвав найвразливішу категорії населення у конфлікті.

"ООН подвоїть свої зусилля для порятунку життів і зменшенню людських страждань. У цій війні, як і у всіх інших, цивільні особи завжди платять найбільшу ціну", – відзначив Гутерріш.

До слова, Німеччина засудила РФ за ракетний удар по Києву в час перебування генсека ООН.

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