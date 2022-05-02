Польща готова допомогти Німеччині відмовитися від нафти з РФ

Польська міністерка клімату та навколишнього середовища Анна Москва готова допомогти Німеччині в короткі терміни відмовитися від російської нафти. Вона також сподівається, що ембарго ЄС запрацює до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Польща почала роботу з запереченнями щодо жорсткої лінії ЄС проти Росії. Тамтешній уряд готовий допомагати країнам-членам Євросоюзу позбутися залежності від російських енергоносіїв.

"Польща готова підтримати наміри Німеччини з "дерусифікації" з нашим нафтопереробним заводом у Гданську. Сподіваюся, що це останній голос, який стоїть на заваді санкцій щодо нафти", – заявила Москва.

Раніше міністерка назвала Австрію, Німеччину та Угорщину країнами, що найбільше опираються санкціям на експорт газу з РФ. Окрім того, Польща закликала карати країни ЄС, які платитимуть за блакитне паливо в рублях, і визначити фінальну дату відмови від російської нафти.

"Ми хочемо, щоб цей пакет містив дуже конкретну та чітку дату й вимоги для всіх країн. Цей пакет повинен бути повним, без прогалин", – додала міністерка.