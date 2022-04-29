США вивчають ціль і наслідки ракетного удару по Києву, - Пентагон

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США вивчають головну мету і наслідки ракетного удару по Києву. Пентагону також цікавий тип ракет, якими РФ атакувала столицю України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.