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США вивчають ціль і наслідки ракетного удару по Києву, - Пентагон

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Київ, П'ятниця 29 квітня 2022 02:56
США вивчають ціль і наслідки ракетного удару по Києву, - Пентагон Київ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США вивчають головну мету і наслідки ракетного удару по Києву. Пентагону також цікавий тип ракет, якими РФ атакувала столицю України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми все ще намагаємося проаналізувати це і з'ясувати, що тут сталося, що було уражено і яким боєприпасом", - заявив Кірбі.

Як повідомляло РБК-Україна, увечері 28 квітня російські війська завдали ракетного удару по Києву, де в цей момент знаходився Антоніу Гутерріш.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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