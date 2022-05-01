Глава Луганської ОВА: російські ДРГ під виглядом волонтерів можуть прориватися в тил ЗСУ

Російські диверсанти можуть спробувати прорватися в тил до українських бійців на Донбасі, маскуючись під волонтерів. Про таку провокацію попередив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова чиновника в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Гайдай вважає, що рашисти, ймовірно, використовуватимуть для такого рейду транспорт, який відберуть у цивільних на окупованих територіях.

"Можливо, мікроавтобуси з наклейками "волонтери"... і намагатимуться проїхати наші блокпости, щоб їх розстріляти", - сказав він.

Також ворожі ДРГ можуть спробувати зайти вглиб наших позицій, збирати інформацію, а також з метою вбивства українських військових.

Голова ОВА також висловив думку, що для таких провокацій окупанти можуть використовувати шкільний автобус, який якраз напередодні зник дорогою до Попасної.