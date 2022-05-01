Глава Луганської ОВА: російські ДРГ під виглядом волонтерів можуть прориватися в тил ЗСУ
Російські диверсанти можуть спробувати прорватися в тил до українських бійців на Донбасі, маскуючись під волонтерів. Про таку провокацію попередив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова чиновника в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Гайдай вважає, що рашисти, ймовірно, використовуватимуть для такого рейду транспорт, який відберуть у цивільних на окупованих територіях.
"Можливо, мікроавтобуси з наклейками "волонтери"... і намагатимуться проїхати наші блокпости, щоб їх розстріляти", - сказав він.
Також ворожі ДРГ можуть спробувати зайти вглиб наших позицій, збирати інформацію, а також з метою вбивства українських військових.
Голова ОВА також висловив думку, що для таких провокацій окупанти можуть використовувати шкільний автобус, який якраз напередодні зник дорогою до Попасної.
Раніше повідомлялося, що після обстрілу окупантами автобусів з жителями Попасної Луганської області 30 квітня евакуацію з населеного пункту призупинили. Було вирішено відновити вивезення людей після перевірки маршруту на безпеку.
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