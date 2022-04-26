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Без відтягувань. Арестович назвав головну умову для контрнаступу українських військ

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Київ, Вівторок 26 квітня 2022 15:15
Без відтягувань. Арестович назвав головну умову для контрнаступу українських військ Фото: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав головну умову для контрнаступу Збройних сил України. Мова йде про відсутність важкого озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арестовича в ефірі телемарафону.

За його словами, контрнаступ потребує великої кількості техніки, живої сили і тилу. Проте партнери допоможуть Україні з озброєнням. Арестович запевнив, що після цього українські військові перейдуть в контрнаступ без зволікань.

"У нас важкої зброї немає. Нам вона потрібна. Захід її нам надасть, і ми переходимо в контрнаступ. Не буде ніяких відтягувань", - заявив радник голови ОП.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти продовжили обстрілювати Харків. В результаті троє осіб загинули, сім поранені.

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