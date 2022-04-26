Без відтягувань. Арестович назвав головну умову для контрнаступу українських військ
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав головну умову для контрнаступу Збройних сил України. Мова йде про відсутність важкого озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арестовича в ефірі телемарафону.
За його словами, контрнаступ потребує великої кількості техніки, живої сили і тилу. Проте партнери допоможуть Україні з озброєнням. Арестович запевнив, що після цього українські військові перейдуть в контрнаступ без зволікань.
"У нас важкої зброї немає. Нам вона потрібна. Захід її нам надасть, і ми переходимо в контрнаступ. Не буде ніяких відтягувань", - заявив радник голови ОП.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти продовжили обстрілювати Харків. В результаті троє осіб загинули, сім поранені.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.