ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Одеська область зазнала ракетного удару. Постраждав міст через Дністровський лиман

Новость на русском →
Одеса, Вівторок 26 квітня 2022 14:13
Одеська область зазнала ракетного удару. Постраждав міст через Дністровський лиман Фото: У Білгород-Дністровському районі закрили міст у бік Одеси (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Білгород-Дністровському районі Одеської області закрили міст у бік регіонального центру. Шляхопровід перекритий через пошкодження, отримані внаслідок ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської Військової адміністрації Сергія Братчука.

"Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження", - написав у своєму Telegram Братчук.

За його словами, інформацію про те, що це за міст і які пошкодження отримав шляхопровід те, що трапилося, не розголошують з метою безпеки.

Оновлено

В оперативній групі "Південь" уточнили, що сьогодні на Одещині було завдано ракетного удару. Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено міст через Дністровський лиман.

Повідомляється, що обставини та інформація щодо постраждалих уточнюються. З міркувань безпеки рух мостом перекрито. Водіїв просять обирати альтернативні маршрути.

Ракетний удар по мосту через Дністровський лиман також підтвердили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про скасування курсування поїзда Одеса - Ізмаїл "Південна Пальміра". Рух цим маршрутом планується відновити на початку травня.

Зазначимо, вдень 26 квітня в Одеській області оголосили повітряну тривогу.

Війна Росії проти України триває 62-й день. Про ситуацію в зонах бойових дій та регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Белгород-Днестровский Війна в Україні
DAILY
Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні