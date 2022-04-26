Увечері окупанти чотири рази обстріляли Сумську область з території Росії
У понеділок, 25 квітня, ввечері Сумську область чотири рази обстрілювали з території Росії. Зокрема, з боку російського селища Тьоткіно з важкого озброєння били в напрямку українського села Рівне в Конотопському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.
"Зафіксовано 15 прильотів. Через незначний проміжок часу на ділянці кордону, неподалік від цього ж села, лунали постріли зі стрілецької зброї. Ще два прильоти з важкого озброєння прогриміли між селами Бунякине і Нова Слобода Конотопського району", - йдеться в повідомленні.
Також наряд прикордонників чув 7 пострілів, найімовірніше з міномета, що розірвалися біля села Гирине Сумського району.
В результаті даних обстрілів постраждалих серед військовослужбовців немає.
Нагадаємо, російські військові обстріляли місце проведення великодньої служби у Василівці на Запоріжжі.
Раніше окупанти вивезли з Вовчанська підприємство у РФ і облаштували в ньому в'язницю.
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