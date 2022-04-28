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Над Одесою збитий російський безпілотник, - Оперативне командування "Південь"

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Одеса, Четвер 28 квітня 2022 00:31
Над Одесою збитий російський безпілотник, - Оперативне командування "Південь" Російський дрон "Оріон" (Фото: defenseworld.net)
Автор: Константин Широкун

Українські підрозділи протиповітряної оборони над Одесою збили російський безпілотник. Ймовірно, дрон армії РФ виконував аеророзвідку з метою отримання інформації про розташування підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської міської адміністрації.

Прес-служба оперативного командування "Південь" повідомляє, що повітряна розвідка безпілотником повинна була передувати подальшому нанесенню ракетних ударів по інфраструктурі міста.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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