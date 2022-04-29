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У Зеленського пояснили, чому переговори з Росією сповільнилися

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Київ, П'ятниця 29 квітня 2022 09:39
У Зеленського пояснили, чому переговори з Росією сповільнилися Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Переговорний процес між Україною та Росією сповільнився через вичерпні матеріали про звірства російських військових під Києвом. Також цьому посприяло бажання російської сторони проводити активні бойові дії на сході нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Певною мірою можна говорити, що переговорний процес іде більш повільно. Тому що після Стамбульського комюніке ми отримали абсолютно вичерпні матеріали про прямі воєнні злочини Російської Федерації у Київській області: у цілій низці наших міст і селищ. Це - перше, що суттєво повпливало на емоційний фон", - розповів Подоляк.

При цьому радник голови Офісу президента назвав і другу причину сповільнення переговорів.

"Друга складова - у Російської Федерації (хто б що не говорив) ще достатньо ресурсів, щоб проводити активні бойові дії на сході країни. І вони хочуть отримати певні тактичні перемоги для того, щоб показати, що воювати вони вміють, щоб їх продовжували боятись", - пояснив Подоляк.

Також він вважає малоймовірною зустріч делегацій у найближчій перспективі.

"Поки що я не бачу підстав для очної зустрічі", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які псевдореферендуми на окупованих територіях ускладнять переговори України та Росії.

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