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Окупанти вдруге з початку доби обстріляли Синельниківський район

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Дніпропетровська область, Понеділок 02 травня 2022 12:26
Окупанти вдруге з початку доби обстріляли Синельниківський район Фото: окупанти знову обстріляли Синельниківський район (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія вдруге з початку доби обстріляла Синельниківський район Дніпропетровської області. Одна з ракет влучила на територію свинокомплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Ще два "прильоти" у Синельниківському районі. Одна ракета поцілила в свинокомплекс. Свині живі. Зачепило склади. Між ними воронка - завширшки 15 метрів, глибиною 10 метрів", - йдеться у повідомленні.

Друга ворожа ракета влучила у посадку. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, окупанти сьогодні зранку вже обстріляли Синельниківський район, знищений склад зерна.

Крім того, Росія випустила ще дві ракети на територію Межівської громади Дніпропетровській області.

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