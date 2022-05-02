ru ua
Пн, 02 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як РФ, - Подоляк

Новость на русском →
Україна, Понеділок 02 травня 2022 17:14
Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як РФ, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк (presedent.gov)
Автор: Євгеній Прокопенко

Радник глави ОП України Михайло Подоляк нагадав про завдані Росією втрати мешканцям Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП України Михайла Подоляка.

"За 2019 рік на Донбасі загинуло 27 цивільних. У 2020-му - 8. У 2021 році - 15. За два місяці від початку повномасштабної війни кількість загиблих лише в Маріуполі сягнула десятків тисяч. Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як РФ з 2014 року й особливо сьогодні", - написав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого по 25 квітня ООН зафіксувала 5840 жертв серед цивільного населення. Всього з початку російської агресії проти України зафіксовано 2729 загиблих, у тому числі 201 дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Ірина Подоляк
NEWS
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу