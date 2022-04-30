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Харків тричі за добу обстріляли окупанти та провалили наступ в області

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Харківська область, Субота 30 квітня 2022 11:52
Харків тричі за добу обстріляли окупанти та провалили наступ в області Фото: Харків тричі за добу обстріляли окупанти та провалили наступ в області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська за минулу добу тричі з артилерії обстріляли житлові райони Харкова, поранена одна людина. Також ворог намагався здійснити наступ в області, але ЗСУ стримали оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова під час відеозвернення.

"Вночі продовжилися обстріли Харкова, зокрема крайніх східних житлових районів Салтівка та Північна Салтівка. 1 людина, на жаль, поранена. За минулу добу російські окупаційні війська здійснили по Харкову лише 3 артилерійські обстріли. Це завдяки нашим Збройним Силам, які мають бойові успіхи, військові операції тривають", - розповів Синєгубов.

За його словами, гарячою точкою лишається Ізюм.

"Противник робив спробу вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке. Успіху не мали, адже ЗСУ тримають оборону та завдають значних втрат росіянам", - розповів голова ОВА.

Він також закликав мешканців області бути обережними та без потреби не покидати укриттів, незважаючи на зменшення кількості обстрілів.

"Цими вихідними, у поминальні дні, утримайтеся від відвідувань кладовищ та від масових скупчень", - звернувся очільник ОВА.

Нагадаємо, вчора українські військові звільнили від окупантів стратегічно важливий населений пункт Руська Лозова під Харковом. Саме з нього ворог вів вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам міста.

Додамо, раніше ЗСУ відновили контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області.

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