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Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя

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Запоріжжя, Вівторок 26 квітня 2022 07:27
Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти сьогодні, 26 квітня рано вранці, обстріляли Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Запорізької обласної Військової адміністрації.

"Вранці, о 6:50, зафіксовані "Прильоти". Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.

За словами радника міністра МВС Антона Геращенка, відомо про три вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртев закликав не розповсюджувати у мережі фото та відео "прильотів".

Нагадаємо, російські військові з території РФ обстріляли Сумську область. Під вогнем окупантів опинилася Білопільська громада.

Ми також писали про те, що за словами голови Укрзалізниці Олександра Камишина, ракетний обстріл залізничних станцій став одним із найважчих ударів РФ.

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