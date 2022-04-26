Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя

Російські окупанти сьогодні, 26 квітня рано вранці, обстріляли Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Запорізької обласної Військової адміністрації.

Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртев закликав не розповсюджувати у мережі фото та відео "прильотів".

За словами радника міністра МВС Антона Геращенка, відомо про три вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, російські військові з території РФ обстріляли Сумську область. Під вогнем окупантів опинилася Білопільська громада.

Ми також писали про те, що за словами голови Укрзалізниці Олександра Камишина, ракетний обстріл залізничних станцій став одним із найважчих ударів РФ.

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