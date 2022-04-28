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Відігравав важливу роль. Міст біля Мелітополя підірвали бійці ССО, - Генштаб

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Четвер 28 квітня 2022 20:07
Відігравав важливу роль. Міст біля Мелітополя підірвали бійці ССО, - Генштаб Бійці ССО підірвали міст біля Мелітополя (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій знищили в тилу ворога міст на півдні України, який був важливим логістичним об'єктом на шляху з окупованого Криму до Мелітополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

"Через міст окупанти регулярно перевозили залізницею техніку, боєприпаси із кримського півострова на материкову частину України - в райони поки що зайняті росіянами", - йдеться у повідомленні.

Також цей маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил в напрямку Пологів, Токмака та Маріуполя.

Окрім того, враховуючи наближеність мосту до Криму, потребу окупантів у цьому об'єкті, а також великі габарити конструкції, що важко піддається ремонту у разі руйнування, ЗСУ було прийнято рішення про знищення об'єкта.

Після ретельного планування операції її вдало виконали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗС України

Раніше ми повідомляли, що у Запорізькій області підірвали залізничний міст, яким окупанти переправляли зброю та паливо.

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