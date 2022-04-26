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Урожай зернових в Україні через вторгнення РФ скоротиться на 20%, - британська розвідка

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Київ, Вівторок 26 квітня 2022 03:32
Урожай зернових в Україні через вторгнення РФ скоротиться на 20%, - британська розвідка Посівна кампанія (Фото: ukrinform.com)
Автор: Константин Широкун

За повідомленням британської розвідки, російське вторгнення в Україну значно ускладнило становище багатьох сільськогосподарських підприємств в Україні. За прогнозами виробництво продукції аграрного сектора скоротиться на 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

Через скорочення посівних площ в результаті вторгнення армії РФ в Україну урожай зернових у 2022 році, ймовірно, буде приблизно на 20% нижче, ніж роком раніше. Україна є четвертим за величиною виробником і експортером сільськогосподарської продукції у світі. Скорочення поставок зерна з України створить інфляційний тиск, піднявши світові ціни на зерно.

У заяві Міністерства оборони Великобританії також йдеться про те, що високі ціни на зерно можуть мати серйозні наслідки для світових продовольчих ринків і загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо в деяких найменш економічно розвинених країнах.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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