Відразу після евакуації в Маріуполі війська РФ відкрили вогонь по "Азовсталі", - Нацгвардія

Як тільки завершилася евакуація з "Азовсталі", росіяни знову почали обстрілювати Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командира 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Дениса Шлегу .

Чоловік зараз перебуває в Маріуполі. За його словами, до цього два дні сторони дотримувалися режиму тиші.

"Щойно остання цивільна людина покинула завод під час евакуації, відразу розпочалися обстріли заводу зі всіх видів зброї", - сказав Денис Шлега.

На "Азовсталі" залишилися ще близько 20 дітей, додав командир.