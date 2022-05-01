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Відразу після евакуації в Маріуполі війська РФ відкрили вогонь по "Азовсталі", - Нацгвардія

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Україна, Неділя 01 травня 2022 22:14
Відразу після евакуації в Маріуполі війська РФ відкрили вогонь по "Азовсталі", - Нацгвардія Фото: Азовсталь (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Як тільки завершилася евакуація з "Азовсталі", росіяни знову почали обстрілювати Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командира 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Дениса Шлегу.

Чоловік зараз перебуває в Маріуполі. За його словами, до цього два дні сторони дотримувалися режиму тиші.

"Щойно остання цивільна людина покинула завод під час евакуації, відразу розпочалися обстріли заводу зі всіх видів зброї", - сказав Денис Шлега.

На "Азовсталі" залишилися ще близько 20 дітей, додав командир.

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, відбулася евакуація людей з "Азовсталі" у Маріуполі. В мережі з'явилося відео порятунку.

Раніше ми повідомляли, президент України Володимир Зеленський підтвердив початок евакуації цивільних з "Азовсталі" в Маріуполі. Глава держави уточнив, що перші 100 осіб вже вивезли на контрольовану українськими військовими територію.

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